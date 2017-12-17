Свитолина признана лучшей теннисисткой года в выступлениях на харде
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. WTA продолжил подводить итоги прошедшего сезона, отметив представительницу Украины Элину Свитолину в одной из номинаций, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Харьковчанка выиграла 3 титула на харде (Тайвань — WTA International, Дубай, Торонто — WTA Premier 5), показав лучшие результаты на данном виде покрытия в WTA туре.
Процент побед украинки на харде составил 79. Ее ближайшая конкурентка — Плишкова, выиграла 2 титула и одержала победы в 76,5 процентах матчей на хардовом покрытии.
Примечательно, что первая ракетка мира румынка Симона Халеп не попала даже в топ-10.
Напомним, что Свитолина выиграла выставочный турнир во Франции.