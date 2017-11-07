Світоліна завершила сезон у ранзі шостої ракетки світу

За підсумками тенісного року українка Еліна Світоліна фінішувала шостою. В активі тенісистки 19 проведених турнірів і 5500 зароблених очок.

Повністю топ-10 виглядає так:

1 - Сімона Халеп;

2 – Гарбіньє Мугуруса;

3 – Каролін Возняцкі;

4 – Кароліна Плішкова;

5 – Вінус Вільямс;

6 – Еліна Світоліна;

7 – Олена Остапенко;

8 – Каролін Гарсія;

9 – Йоханна Конта;

10 – Коко Вандевеге.

Варто відзначити, що найстаршою представницею десятки кращих стала 37-річна Вільямс, яка фінішувала у першій п'ятірці вперше з 2011 року.

Зауважимо, що першою ракеткою світу наприкінці минулого сезону була німкеня Ангелік Кербер, яка наразі займає лише 21 щабель.

Як повідомляв УНН, Світоліна перемогою завершила виступи на Підсумковому турнірі WTA.