Свитолина завершила сезон в ранге шестой ракетки мира
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила десятку лучших теннисисток по итогам сезона 2017 года, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
По итогам теннисного года украинка Элина Свитолина финишировала шестой. В активе теннисистки 19 проведенных турниров и 5500 заработанных очков.
Полностью топ-10 выглядит так:
1 - Симона Халеп;
2 - Гарбинье Мугуруса;
3 - Каролин Возняцки;
4 - Плишкова;
5 - Винус Уильямс;
6 - Элина Свитолина;
7 - Елена Остапенко;
8 - Каролин Гарсия;
9 - Йоханна Конта;
10 - Коко Вандевеге.
Стоит отметить, что самой старшей представительницей десятки лучших стала 37-летняя Уильямс, финишировала в первой пятерке впервые с 2011 года.
Заметим, что первой ракеткой мира в конце прошлого сезона была немка Анжелика Кербер, которая сейчас занимает лишь 21 ступень.
Как сообщал УНН, Свитолина победой завершила выступления на Итоговом турнире WTA.