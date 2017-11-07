Свитолина завершила сезон в ранге шестой ракетки мира

По итогам теннисного года украинка Элина Свитолина финишировала шестой. В активе теннисистки 19 проведенных турниров и 5500 заработанных очков.

Полностью топ-10 выглядит так:

1 - Симона Халеп;

2 - Гарбинье Мугуруса;

3 - Каролин Возняцки;

4 - Плишкова;

5 - Винус Уильямс;

6 - Элина Свитолина;

7 - Елена Остапенко;

8 - Каролин Гарсия;

9 - Йоханна Конта;

10 - Коко Вандевеге.

Стоит отметить, что самой старшей представительницей десятки лучших стала 37-летняя Уильямс, финишировала в первой пятерке впервые с 2011 года.

Заметим, что первой ракеткой мира в конце прошлого сезона была немка Анжелика Кербер, которая сейчас занимает лишь 21 ступень.

Как сообщал УНН, Свитолина победой завершила выступления на Итоговом турнире WTA.