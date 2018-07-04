Світоліна виступить у змішаному розряді на Вімблдоні-2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Три українські тенісистки стануть учасницями змагань у міксті у рамках найстарішого турніру світу – Вімблдону, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

П’ята ракетка світу в одиночному розряді Еліна Світоліна разом із французом Ніколя Маю в стартовому матчі зіграють проти мексиканця Сантьяго Гонсалеса і американки Ракель Атаво. У разі перемоги українсько-французька пара зустрінеться з шостими сіяними — Едуаром Роже-Вассленом і Андреа Сестини-Главачкова.

Окрім того, на турнірі в змішаних парах виступатимуть сестри Кіченок. Людмила Кіченок і Артем Сітак з Нової Зеландії в першому колі зустрінуться з хорватським дуетом Антоніо Шанчіч / Петра Мартич. Надія Кіченок і Маркус Даніелла з Нової Зеландії участь на турнірі почнуть матчем з французом Уго Нісом і японкою Суко Аоямою.

Нагадаємо, що Світоліна сенсаційно вибула з боротьби за одиночний титул в рамках першого кола Вімблдону.

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