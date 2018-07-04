Свитолина выступит в смешанном разряде на Уимблдоне-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Три украинские теннисистки станут участниками соревнований в миксте в рамках старейшего турнира мира - Уимблдона, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Пятая ракетка мира в одиночном разряде Элина Свитолина вместе с французом Николя Маю в стартовом матче сыграют против мексиканца Сантьяго Гонсалеса и американки Ракель Атава. В случае победы украинской-французская пара встретится с шестой сеяными — Эдуаром Роже-Вассленом и Андреа Сестины-Главачкова.
Кроме того, на турнире в смешанных парах выступать сестры Киченок. Людмила Киченок и Артем Ситак из Новой Зеландии в первом круге встретятся с хорватским дуэтом Антонио Шанчич/Петра Мартич. Надежда Киченок и Маркус Даниэлла из Новой Зеландии участие на турнире начнут матчем с французом Уго Нисом и японкой Сука Аояма.
Напомним, что Свитолина сенсационно выбыла из борьбы за одиночный титул в рамках первого круга Уимблдона.