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Світоліна виграла перший поєдинок на Підсумковому турнірі WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У першому турі Білої групи Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна перемогла чешку Петру Квітову, повідомляє УНН з посиланням на сайт тенісистки з України.

У першому сеті Світоліна зробила чотири брейка на подачі Квітової, програвши один свій гейм. У другій партії Еліна зуміла реалізувати єдиний брейк-пойнт в шостому геймі і відіграла всі три зароблені чеською тенісисткою – 6:3, 6:3.

"Дуже рада повернутися, задоволена сьогоднішнім матчем. Відмінна підтримка, щаслива бачити стільки радісних облич. Мені було важливо залишатися сфокусованою і бути сильною ментально. Це і було ключем. Вона подає дуже сильно, так що важливо швидко реагувати і пересуватися", - сказала наша тенісистка після матчу.

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Примітно, що це тільки друга перемога Світоліної в дев'ятому матчі проти Квітової.

Додамо також, у другому турі українка зустрінеться з переможницею матчу між Каролін Возняцкі і Кароліною Плішковою.

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