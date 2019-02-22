Світоліна вчетверте підряд потрапила до півфіналу турніру в Дубаї

У чвертьфінальному матчі турніру з призовим фондом в 2,828 млн. дол. українка, посіяна під шостим номером, впевнено переграла іспанську тенісистку Карлу Суарес-Наварро — 6:2, 6:3. Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин. На рахунку Світоліной 3 ейси і 2 подвійні помилки.

Рахунок особистих зустрічей між тенісистками став рівним — 4:4. Цікаво, що в минулому році Світоліна і Наварро зустрічалися тричі: одна перемога була на рахунку українки і дві виграла представниця Іспанії.

Примітно, що перша ракетка України в четвертий раз виходить в півфінал турніру в Дубаї. У 2016 році Світоліна в півфіналі поступилася майбутній чемпіонці італійці Сарі Еррані, а в 2017 і в 2018 виграла титули.

Зазначено також, за вихід у фінал уродженка Одеси посперечається зі швейцаркою Беліндою Бенчіч, з котрою раніше грала тільки раз: в 2014 році українка поступилася на американському ґрунті Чарльстона.