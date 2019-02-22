Свитолина четвертый раз подряд попала в полуфинал турнира в Дубае

В четвертьфинальном матче турнира с призовым фондом в 2, 828 млн. долл. украинка, посеянная под шестым номером, уверенно переиграла испанскую теннисистку Карлу Суарес-Наварро — 6:2, 6:3. Поединок длился 1 час 18 минут. На счету Свитолиной 3 эйса и 2 двойные ошибки.

Счет личных встреч между теннисистками стал равным — 4:4. Интересно, что в прошлом году Свитолина и Наварро встречались трижды: одна победа была на счету украинки и две выиграла представительница Испании.

Примечательно, что первая ракетка Украины в четвертый раз выходит в полуфинал турнира в Дубае. В 2016 году Свитолина в полуфинале уступила будущей чемпионке итальянке Саре Эррани, а в 2017 и в 2018 выиграла титулы.

Указано также, за выход в финал уроженка Одессы поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, с которой ранее играла только раз: в 2014 году украинка уступила на американской почве Чарльстона.