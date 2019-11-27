Світоліна та Ястремська виступатимуть першому турнірі майбутнього сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Став відомим перший турнір нового сезону в якому візьмуть участь провідні тенісистки України, повідомляє УНН з посиланням на Twitter турніру.
Шоста ракетка світу Еліна Світоліна і 22 ракетка світу Даяна Ястремська виступатимуть в основній сітці турніру WTA Premier в Брісбені (Австралія).
Також на турнір заявилися ще п’ять представниць першої десятки рейтингу WTA, в тому числі його лідер Ешлі Барті, друга ракетка світу — Кароліна Плішкова і третя ракетка світу Наомі Осака.
Примітно, що Світоліна є переможницею турніру 2018 року. А в минулому році фіналісткою стала Леся Цуренко.