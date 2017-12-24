Світоліна та ще чотири спортсмени потрапили до сотні найвпливовіших людей України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Перша ракетка України харків’янка Еліна Світоліна потрапила в сотню найвпливовіших людей України за версією журналу “Фокус”, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Українська тенісистка зайняла в списку 95-е місце. Серед спортсменів, які потрапили в топ-100 також Володимир Кличко, який завершив кар'єру, боксери Василь Ломаченко (78), Олександр Усик (92), фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан (88), шахістка Анна Музичук (96).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світоліну визнано кращою тенісисткою року у виступах на харді
Зазначається, що велику частину списку складають політики, чиновники і олігархи.
Нагадаємо, що за версією "Форбс" найвпливовішою жінкою світу стала Ангела Меркель.