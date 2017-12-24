Свитолина и еще четыре спортсмена попали в сотню самых влиятельных людей Украины

Украинская теннисистка заняла в списке девяносто пятое место. Среди спортсменов, попавших в топ-100 также Владимир Кличко, завершивший спортивную карьеру, боксеры Василий Ломаченко (78), Александр Усик (92), фехтовальщица на саблях Ольга Харлан (88), шахматистка Анна Музычук (96).

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Отмечается, что большую часть списка составляют политики, чиновники и олигархи.

Напомним, что по версии “Форбс” самой влиятельной женщиной мира стала Ангела Меркель.