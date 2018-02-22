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Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Дубаї

Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Дубаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Перша ракетка України продовжила переможну ходу на турнірі категорії WTA Premier, що проходить в Дубаї (ОАЕ), передає УНН.

У першій партії проти 48-ї ракетки світу - японки Наомі Осаки, українка мала розгромну перевагу 5:0, яку довела до виграшу 6:2.

На старті наступної партії японка здійснила брейк і лідирувала 4:1. Проте українка переломила хід подій, реалізувала два брейкпойнти і перемогла 6:4.

Відзначимо, що обидві тенісистки подали по три ейси, Світоліна зробила три подвійні помилки проти 6 у Осаки.

Таким чином, Світоліна зрівняла рахунок з Осакою в очних протистояннях 2:2.

Зауважимо, що в 1/2 фіналу Світоліній протистоятиме переможниця пари Плішкова (3 сіяна)/Кербер (6).

Як повідомляв УНН, Е.Світоліна з перемоги розпочала захист титулу на турнірі в Дубаї.

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