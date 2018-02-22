Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Перша ракетка України продовжила переможну ходу на турнірі категорії WTA Premier, що проходить в Дубаї (ОАЕ), передає УНН.
У першій партії проти 48-ї ракетки світу - японки Наомі Осаки, українка мала розгромну перевагу 5:0, яку довела до виграшу 6:2.
На старті наступної партії японка здійснила брейк і лідирувала 4:1. Проте українка переломила хід подій, реалізувала два брейкпойнти і перемогла 6:4.
Відзначимо, що обидві тенісистки подали по три ейси, Світоліна зробила три подвійні помилки проти 6 у Осаки.
Таким чином, Світоліна зрівняла рахунок з Осакою в очних протистояннях 2:2.
Зауважимо, що в 1/2 фіналу Світоліній протистоятиме переможниця пари Плішкова (3 сіяна)/Кербер (6).
Як повідомляв УНН, Е.Світоліна з перемоги розпочала захист титулу на турнірі в Дубаї.