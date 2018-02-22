Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Первая ракетка Украины продолжила победное шествие на турнире категории WTA Premier, проходящем в Дубае (ОАЭ), передает УНН.
В первой партии против 48-й ракетки мира - японки Наоми Осаки, у украинки было крупное преимущество 5:0, которое она довела до выигрыша 6:2.
На старте следующей партии японка осуществила брейк и лидировала 4:1. Однако украинка переломила ход событий, реализовала два брейкпойнта и победила 6:4.
Отметим, что обе теннисистки подали по три эйса, Свитолина сделала три двойные ошибки против 6 у Осаки.
Таким образом, Свитолина сравняла счет с Осакой в очных противостояниях 2:2.
Заметим, что в 1/2 финала Свитолиной будет противостоять победительница пары Плишкова (3 сеяная)/Кербер (6).
Как сообщал УНН, Э.Свитолина с победы начала защиту титула на турнире в Дубае.