Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дубае

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62796 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76612 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79337 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107243 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100355 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104536 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111516 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дубае

Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дубае

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Первая ракетка Украины продолжила победное шествие на турнире категории WTA Premier, проходящем в Дубае (ОАЭ), передает УНН.

В первой партии против 48-й ракетки мира - японки Наоми Осаки, у украинки было крупное преимущество 5:0, которое она довела до выигрыша 6:2.

На старте следующей партии японка осуществила брейк и лидировала 4:1. Однако украинка переломила ход событий, реализовала два брейкпойнта и победила 6:4.

Отметим, что обе теннисистки подали по три эйса, Свитолина сделала три двойные ошибки против 6 у Осаки.

Таким образом, Свитолина сравняла счет с Осакой в ​​очных противостояниях 2:2.

Заметим, что в 1/2 финала Свитолиной будет противостоять победительница пары Плишкова (3 сеяная)/Кербер (6).

Как сообщал УНН, Э.Свитолина с победы начала защиту титула на турнире в Дубае.

Украинские Национальные Новости

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