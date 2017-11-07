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Світоліна потрапила до топ-10 найбільш високооплачуваних тенісисток сезону

Світоліна потрапила до топ-10 найбільш високооплачуваних тенісисток сезону

Київ • УНН

 • 11926 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла в десятку найбільш високооплачуваних тенісисток за підсумками сезону 2017-го року, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.

За найуспішніший в своїй кар'єрі сезон українка заробила 3 263 316 доларів призових – 9-те місце.

Всього ж, за свою тенісну кар'єру Е.Світоліна заробила 7 371 378 доларів, що є рекордом в історії чоловічого та жіночого тенісу України.

Найбільшу кількість призових за 2017 рік виборола 37-річна американка Вінус Вільямс – 5,468 млн доларів. Далі розмістилася Г.Мугуруса - 5,083, К.Возняцкі - 4,748, С.Халеп - 4,675, С.Стівенс – 4,056, О.Остапенко – 3,998, К.Плішкова – 3,452 та К.Гарсія – 3,427.

Відзначимо, що Світоліна в цьому році здобула п'ять титулів серед яких два тріумфи на турнірах категорії WTA International в Тайбеї і Стамбулі та три трофеї на Premier 5 в Дубаї, Римі та Торонто.

Проте на змаганнях серії Великого Шолома наша землячка в даному році виходила тільки одного разу в чвертьфінал.

Нагадаємо, за підсумками тенісного року українка Еліна Світоліна фінішувала шостою. В активі тенісистки 19 проведених турнірів і 5500 зароблених очок.

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