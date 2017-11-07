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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59330 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127211 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106803 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109377 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107719 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100679 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105503 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102607 просмотра

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Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток сезона

Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток сезона

Киев  •  УНН

 • 11919 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых теннисисток по итогам сезона 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

За самый успешный в своей карьере сезон украинка заработала 3 263 316 долларов призовых - 9-е место.

Всего же, за свою теннисную карьеру Э.Свитолина заработала 7 371 378 долларов, что является рекордом в истории мужского и женского тенниса Украины.

Наибольшее количество призовых за 2017 год завоевала 37-летняя американка Винус Уильямс - 5,468 млн долларов. Далее разместилась Г.Мугуруса - 5,083, К.Возняцки - 4,748, С.Халеп - 4,675, С.Стивенс - 4,056, О.Остапенко - 3,998, К.Плишкова - 3,452 и К.Гарсия - 3,427.

Отметим, что Свитолина в этом году получила пять титулов среди которых два триумфа на турнирах категории WTA International в Тайбэе и Стамбуле и три трофея на Premier 5 в Дубае, Риме и Торонто.

Однако на соревнованиях серии Большого Шлема наша землячка в данном году выходила только однажды в четвертьфинал.

Напомним, по итогам теннисного года украинка Элина Свитолина финишировала шестой. В активе теннисистки 19 проведенных турниров и 5500 заработанных очков.

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