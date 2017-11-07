Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток сезона

За самый успешный в своей карьере сезон украинка заработала 3 263 316 долларов призовых - 9-е место.

Всего же, за свою теннисную карьеру Э.Свитолина заработала 7 371 378 долларов, что является рекордом в истории мужского и женского тенниса Украины.

Наибольшее количество призовых за 2017 год завоевала 37-летняя американка Винус Уильямс - 5,468 млн долларов. Далее разместилась Г.Мугуруса - 5,083, К.Возняцки - 4,748, С.Халеп - 4,675, С.Стивенс - 4,056, О.Остапенко - 3,998, К.Плишкова - 3,452 и К.Гарсия - 3,427.

Отметим, что Свитолина в этом году получила пять титулов среди которых два триумфа на турнирах категории WTA International в Тайбэе и Стамбуле и три трофея на Premier 5 в Дубае, Риме и Торонто.

Однако на соревнованиях серии Большого Шлема наша землячка в данном году выходила только однажды в четвертьфинал.

Напомним, по итогам теннисного года украинка Элина Свитолина финишировала шестой. В активе теннисистки 19 проведенных турниров и 5500 заработанных очков.