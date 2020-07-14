Світоліна отримала суперницю по півфіналу турніру в Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Берліні (Німеччина) стартував перший етап виставкового турніру "Bett1 Aces" в рамках якого виступить Еліна Світоліна, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Тенісного порталу України".
Сьогодні визначилася перша суперниця українки. Нею стала Анастасія Севастова з Латвії. У чвертьфіналі латвійська тенісистка зустрічалася з німкенею Юлією Гьоргес. Севастова виграла першу партію на стадіоні “Штеффі Граф” 6:3, повела в другій 4:3, після чого її суперниця отримала травму і відмовилася від продовження боротьби.
Представниця Латвії поступилася в двох попередніх із трьох очних протистоянь з українкою. Наразі Севастова займає 43 місце в світовому рейтингу.
Додамо, що Світоліна посіяна на змаганнях під першим номером, і вступить у боротьбу з півфінальної стадії.