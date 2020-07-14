Свитолина получила соперницу по полуфиналу турнира в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Берлине (Германия) стартовал первый этап выставочного турнира "Bett1 Aces" в рамках которого выступит Элина Свитолина, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Теннисный портал Украины".
Сегодня определилась первая соперница украинки. Ею стала Анастасия Севастова из Латвии. В четвертьфинале латвийская теннисистка встречалась с немкой Юлией Гёргес. Севастова выиграла первую партию на стадионе “Штеффи Граф” 6:3, повела во второй 4:3, после чего ее соперница получила травму и отказалась от продолжения борьбы.
Представительница Латвии уступила в двух предыдущих из трех очных противостояний с украинкой. Сейчас Севастова занимает 43 место в мировом рейтинге.
Добавим, что Свитолина посеяна на соревнованиях под первым номером, и вступит в борьбу с полуфинальной стадии.