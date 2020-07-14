Свитолина получила соперницу по полуфиналу турнира в Берлине

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100094 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108682 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113537 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144532 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114428 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137711 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103405 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102744 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105012 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102252 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Свитолина получила соперницу по полуфиналу турнира в Берлине

Свитолина получила соперницу по полуфиналу турнира в Берлине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. В Берлине (Германия) стартовал первый этап выставочного турнира "Bett1 Aces" в рамках которого выступит Элина Свитолина, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Теннисный портал Украины".

Сегодня определилась первая соперница украинки. Ею стала Анастасия Севастова из Латвии. В четвертьфинале латвийская теннисистка встречалась с немкой Юлией Гёргес. Севастова выиграла первую партию на стадионе “Штеффи Граф” 6:3, повела во второй 4:3, после чего ее соперница получила травму и отказалась от продолжения борьбы.

Представительница Латвии уступила в двух предыдущих из трех очных противостояний с украинкой. Сейчас Севастова занимает 43 место в мировом рейтинге.

Добавим, что Свитолина посеяна на соревнованиях под первым номером, и вступит в борьбу с полуфинальной стадии.

Украинские Национальные Новости

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