Світло на Львівщині сьогодні не вимикатимуть - "Львівобленерго"
Київ • УНН
"Львівобленерго" оприлюднило графік, згідно з яким на Львівщині сьогодні не заплановано відключень електроенергії після 10:00. В інших регіонах України діятимуть погодинні відключення світла.
Сьогодні на Львівщині не плануються відключення електроенергії. Про це свідчить графік відключень, який оприлюднив "Львівобленерго", пише УНН.
На Львівщині сьогодні не заплановано відключення електроенергії після 10:00. "Львівобленерго", оприлюднив відповідний графік відключень.
Нагадаємо
В Україні сьогодні, 31 серпня, протягом усієї доби діятимуть погодинні відключення світла, українців закликають ощадливо використовувати електроенергію.