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Світло на Авдіївку не подали через пошкодження ЛЕП в ОРДО - П.Жебрівський

Світло на Авдіївку не подали через пошкодження ЛЕП в ОРДО - П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 17446 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Електропостачання в Авдіївці у п'ятницю не було відновлено через порив ЛЕП на непідконтрольній Україні території. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

"Світло не подали. На тому боці (на тимчасово окупованій території - ред.) виявили пориви", - сказав П.Жебрівський.

За його словами, українська сторона подала запит на проведення ремонтних робіт на суботу, 1 квітня.

"Тобто сьогодні бригади працювали з "розпушеннями" кабеля, там (на підконтрольній уряду території - ред.) багатожильний кабель і осколки частково його перебили і він "розпушився". Це відремонтували", - сказав голова Донецької ВЦА.

Він зазначив, що для ремонту ЛЕП одночасно з обох боків виходять ремонтні бригади разом із саперами, представниками СЦКК і ОБСЄ.

П.Жебрівський також додав, що перебоїв із теплопостачанням і водопостачанням у місті немає.

Нагадаємо, станом на 7:00 31 березня централізоване електропостачання в Авдіївці було відсутнє. Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м. куб.

Також нагадаємо, було погоджено заявку на ремонт пошкодженої через обстріли ЛЕП в районі Авдіївки, відновлювальні роботи планувалося розпочати о 10:00 31 березня.

Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

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