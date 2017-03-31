Свет на Авдеевку не подали из-за повреждения ЛЭП в ОРДО - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Электроснабжение в Авдеевке в пятницу не было восстановлено через порыв ЛЭП на неподконтрольной Украине территории. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский.
"Свет не подали. На той стороне (на временно оккупированной территории - ред.) обнаружили порывы", - сказал П.Жебривский.
По его словам, украинская сторона подала запрос на проведение ремонтных работ на субботу, 1 апреля.
"То есть сегодня бригады работали с "распушиванием" кабеля, там (на подконтрольной правительству территории - ред.) многожильный кабель и осколки частично его перебили и он "распушился". Это отремонтировали", - сказал председатель Донецкой ВЦА.
Он отметил, что для ремонта ЛЭП одновременно с обеих сторон выходят ремонтные бригады вместе с саперами, представителями СЦКК и ОБСЕ.
П.Жебривский также добавил, что перебоев с теплоснабжением и водоснабжением в городе нет.
Напомним, по состоянию на 7:00 31 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствовало. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м.
Также напомним, была согласована заявка на ремонт поврежденной из-за обстрелов ЛЭП в районе Авдеевки, восстановительные работы планировалось начать в 10:00 31 марта.
Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.