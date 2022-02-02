Світ без онкологій: як змінилися показники смертності від раку в Україні та США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За останні 30 років (з 1991 по 2019 рр. - ред.) смертність від раку в Америці знизилася на 32%, передає УНН з посиланням на дані Американського онкологічного співтовариства.
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“Цей успіх пояснюється, багато в чому, тим, що курців стало менше, що призвело до зниження захворюваності на рак легенів та іншими видами раку, пов'язаними з курінням. Прискорення зниження рівня смертності від раку говорить про силу профілактики, скринінгу, ранньої діагностики, лікування і загальних намірів і потенціалу жителів країни наблизитися до "світу без раку", — йдеться в повідомленні.
Проте рак продовжує залишатися другою найпоширенішою причиною смерті в США після серцево-судинних захворювань.
Також, згідно з дослідженнями Американського онкологічного співтовариства, щонайменше 42% прогнозованим новим випадкам раку потенційно можна запобігти. Це включає 19% випадків раку, викликаних курінням, і не менше 18% випадків, викликаних поєднанням надмірної маси тіла, вживання алкоголю, поганого харчування і відсутності фізичної активності.
Ситуація в Україні
За рік в Україні, згідно статистичних даних, смертність від злоякісних новоутворень зменшилася на 4%. Так, за січень-листопад 2021 року в Україні від раку померло 67 тис. 750 осіб, тоді як у січні-листопаді 2020 року цей показник досягав 70 тис. 675 осіб.
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За словами фахівців лікарні ізраїльської онкології LISOD, в даний час багато видів раку, особливо на ранніх стадіях ефективно піддаються лікуванню. Все залежить від конкретного захворювання, загального стану пацієнта і його морального настрою. Головне - вчасно виявити хворобу. А для цього всім людям, незалежно від ризиків, слід регулярно проходити скринінгові обстеження. Вони не знижують ризик, але дозволяють виявити небезпечне захворювання на ранній стадії, коли лікування найбільш ефективне.