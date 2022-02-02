Мир без онкологий: как изменились показатели смертности от рака в Украине и США

ukru
15 марта, 19:03 • 105382 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140284 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121532 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115186 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103803 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100965 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91088 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122695 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126713 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127219 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 47985 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 51029 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 65952 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 34170 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 35324 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 122695 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 122747 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 260331 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 289703 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226080 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104654 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126713 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111115 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128413 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130460 просмотра
Актуальное
Мир без онкологий: как изменились показатели смертности от рака в Украине и США

Мир без онкологий: как изменились показатели смертности от рака в Украине и США

Киев • УНН

 • 102673 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. За последние 30 лет (С 1991 по 2019 гг - ред.) смертность от рака в Америке снизилась на 32%, передает УНН со ссылкой на данные Американского онкологического сообщества.

Цитата

“Этот успех объясняется, во многом, тем, что курящих стало меньше, что привело к снижению заболеваемости раком легких и другими видами рака, связанными с курением. Ускорение снижения уровня смертности от рака говорит о силе профилактики, скрининга, ранней диагностики, лечения и общих намерений и потенциала жителей страны приблизиться к “миру без рака”, — говорится в сообщении.

Тем не менее рак продолжает оставаться второй по распространенности причиной смерти в США после сердечно-сосудистых заболеваний.

Также, согласно исследованиям Американского онкологического сообщества, по меньшей мере 42% прогнозируемых новых случаев рака потенциально можно предотвратить. Это включает 19% случаев рака, вызванных курением, и не менее 18% случаев, вызванных сочетанием избыточной массы тела, употребления алкоголя, плохого питания и отсутствия физической активности.

Ситуация в Украине

За год в Украине, согласно статистическим данным, смертность от злокачественных новообразований уменьшилась на 4%. Так, за январь-ноябрь 2021 года в Украине от рака умерло 67 тыс. 750 человек, тогда как в январе-ноябре 2020 года этот показатель достигал 70 тыс. 675 человек.

По теме

По словам специалистов Больницы израильской онкологии LISOD, в настоящее время многие виды рака, особенно на ранних стадиях эффективно поддаются лечению. Все зависит от конкретного заболевания, общего состояния пациента и его морального настроя. Главное — вовремя выявить болезнь. А для этого всем людям, независимо от рисков, следует регулярно проходить скрининговые обследования. Они не снижают риск, но позволяют выявить опасное заболевание на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы