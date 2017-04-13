Свинина за місяць подешевшала на 3% - АСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Роздрібні ціни на українську свинину станом на початок квітня, у порівнянні із попереднім місяцем, знизилися в середньому на 3%. Про це повідомила прес-служба Асоціації свинарів України, передає УНН.
Так, свинячі стейк, корейка і стегно подешевшали на 3%.
Водночас, свинячий ошийок втратив у ціні в середньому 2,1%, і станом на початок квітня коштував 101 грн за кг.
Ціна на свинячі грудинки і лопатки скоротилася на близько 1%, а вартість свинячого фаршу зменшилася на 3,9% - до 63,5 грн за кг.
Зокрема, за даними прес-служби асоціації, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року свинина подорожчала в середньому на 11,8-22,1%, залежно від м'ясної частини.
Нагадаємо, вартість Великоднього кошика за середніми цінами по Україні станом на початок квітня складе близько 377 грн, що на 28 грн або на 8% дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір продуктів коштував 349 грн.