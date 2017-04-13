Свинина за месяц подешевела на 3% - АСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Розничные цены на украинскую свинину состоянию на начало апреля, по сравнению с предыдущим месяцем, снизились в среднем на 3%. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины, передает УНН.
Так, свинной стейк, корейка и бедро подешевели на 3%.
В то же время, свиной ошеек потерял в цене в среднем 2,1%, и по состоянию на начало апреля стоил 101 грн за кг.
На свиные грудинки и лопатки сократилась приблизительно на 1%, а стоимость свиного фарша уменьшилась на 3,9% - до 63,5 грн за кг.
В частности, по данным пресс-службы ассоциации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года свинина подорожала в среднем на 11,8-22,1% в зависимости от мясной части.
Напомним, стоимость Пасхальной корзины по средним ценам по Украине по состоянию на начало апреля составит около 377 грн, что на 28 грн или на 8% дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 349 грн.