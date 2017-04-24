Свинина в Україні за 10 днів подорожчала на 2,8% - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. За 10 днів, станом на 20 квітня 2017 року середні ціни на свинину в Україні зросли на 2,8%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Так, за даними Держстату, найбільше ціни на свинину зросли у Луганській обл. — на 18,9%, у Полтавській — на 6,3%, у Дніпропетровській та Херсонській обл. — на 4,5% та 4% відповідно.
Водночас за 10 днів в Україні ціни на свинину знизилися лише у Чернівецькій обл. — на 2,1% та Хмельницькій обл. — на 0,1%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вилучене із зони спалаху АЧС здорове поголів’я свиней дозволили переробляти на м’ясо.
Такі нововведення пов’язані із запровадженням нової інструкції для боротьби із АЧС.
Раніше все здорове поголів’я, що вилучалося у зоні спалаху хвороби, підлягало знищенню.