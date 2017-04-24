Свинина в Украине за 10 дней подорожала на 2,8% - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. За 10 дней, по состоянию на 20 апреля 2017 года, средние цены на свинину в Украине выросли на 2,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Так, по данным Госкомстата, больше всего цены на свинину выросли в Луганской обл. — на 18,9%, в Полтавской — на 6,3%, в Днепропетровской и Херсонской обл. — на 4,5% и 4% соответственно.
В то же время за 10 дней в Украине цены на свинину снизились только в Черновицкой обл. — на 2,1% и Хмельницкой обл. — на 0,1%.
Напомним, как сообщал УНН, изъятое из зоны возгорания АЧС здоровое поголовье свиней позволили перерабатывать на мясо. Такие нововведения связаны с введением новой инструкции для борьбы с АЧС.
Раньше все здоровое поголовье, что изымалось в зоне вспышки болезни, подлежало уничтожению.