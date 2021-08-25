Свинина в Україні подорожчає вже до вересня: експерти дали невтішний прогноз

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Асоціації “М’ясний галузі” вважають, що через подорожчання корму 2022 рік може бути стати непростим для свинарів. А вже з початку вересня можуть піднятися закупівельні ціни на свиней забійних кондицій, передає УНН.

Цитата

“Через стійкий попит на кондиційних свиней створюється їхній дефіцит, що „підігріває“ ціну. Зараз через високу температуру у свиней пропадає апетит, що негативно позначається на показнику середньодобових приростів”, — пояснили в АМГ.

В результаті обсяги товарних партій від виробників свинини і середня забійна маса тварин зменшуються, тому загальна пропозиція м’яса свиней також стає нижче.

“Уже незабаром можуть піднятися закупівельні ціни на свиней забійних кондицій, якою буде остаточна ціна в магазинах — поки невідомо” — спрогнозували аналітики.

Доповнення

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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