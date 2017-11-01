Свинина та сало знову подорожчали, найвідчутніше – в столиці

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. За 10 днів середні ціни на свинину в Україні зросли на 1,1%, у Києві - на 6,6%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.

Також, за 10 днів середні ціни на сало в Україні зросли на 3,5%.

Так, за даними Держстатистики, найбільше ціни на свинину зросли у Києві - на 6,6%, у Кіровоградській та Чернівецькій обл. — на 5% та 4,2% відповідно.

Водночас за 10 днів в Україні найменше зросли ціни на свинину у Тернопільській обл - на 0,5%.

Ціни на свинину у Донецькій обл. за 10 днів лишилися без змін.

Нагадаємо, сало стало рекордсменом подорожчання у вересні та додало майже 9 грн на кілограмі.

Додамо, що однією з причин подорожчання свинини експерти називають епідемію АЧС. Внаслідок хвороби з початку 2017 року в Україні вже було знищено понад 26,5 тис. голів свиней.

За словами нардепа Тригубенка, держава залишила фермерів сам на сам із катастрофічними наслідками АЧС.

Держпродспоживслужба, тим часом, не вживає належних заходів задля попередження хвороби.

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