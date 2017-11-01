Свинина и сало снова подорожали, наиболее ощутимо - в столице

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59319 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127190 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106796 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109371 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107715 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100675 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105500 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102607 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Свинина и сало снова подорожали, наиболее ощутимо - в столице

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. За 10 дней средние цены на свинину в Украине выросли на 1,1%, в Киеве - на 6,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

Также, за 10 дней средние цены на сало в Украине выросли на 3,5%.

Так, по данным Госстатистики, больше всего цены на свинину выросли в Киеве - на 6,6%, в Кировоградской и Черновицкой обл. - на 5% и 4,2% соответственно.

В то же время за 10 дней в Украине меньше выросли цены на свинину в Тернопольской обл - на 0,5%.

Цены на свинину в Донецкой обл. за 10 дней остались без изменений.

Напомним, сало стало рекордсменом подорожания в сентябре и добавило почти 9 грн на килограмме.

Добавим, что одной из причин подорожания свинины эксперты называют эпидемию АЧС. Вследствие болезни с начала 2017 года в Украине уже было уничтожено более 26,5 тыс. голов свиней.

По словам нардепа Тригубенко, государство оставило фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

Госпродпотребслужба, между тем, не принимает надлежащие меры для предупреждения болезни.

Украинские Национальные Новости

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