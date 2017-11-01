Свинина и сало снова подорожали, наиболее ощутимо - в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. За 10 дней средние цены на свинину в Украине выросли на 1,1%, в Киеве - на 6,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Также, за 10 дней средние цены на сало в Украине выросли на 3,5%.
Так, по данным Госстатистики, больше всего цены на свинину выросли в Киеве - на 6,6%, в Кировоградской и Черновицкой обл. - на 5% и 4,2% соответственно.
В то же время за 10 дней в Украине меньше выросли цены на свинину в Тернопольской обл - на 0,5%.
Цены на свинину в Донецкой обл. за 10 дней остались без изменений.
Напомним, сало стало рекордсменом подорожания в сентябре и добавило почти 9 грн на килограмме.
Добавим, что одной из причин подорожания свинины эксперты называют эпидемию АЧС. Вследствие болезни с начала 2017 года в Украине уже было уничтожено более 26,5 тыс. голов свиней.
По словам нардепа Тригубенко, государство оставило фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.
Госпродпотребслужба, между тем, не принимает надлежащие меры для предупреждения болезни.