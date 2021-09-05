Свинина провокує розсіяний склероз

Деталі

Так, фахівці проаналізували рівень споживання свинини в різних країнах. І прийшли до висновку, що набагато рідше хворіють на розсіяний склероз жителі країн, де вживання продукту заборонено релігією.

Навпаки, яловичина навряд чи спровокує розвиток розсіяного склерозу, припускають експерти. І наводять як приклад Бразилію, жителі якої вживають достатньо велику кількість яловичини. Але мають при цьому низький рівень захворюваності.

"Жирні кислоти, що містяться в свинині та яловичині, відрізняються один від одного. Жирні кислоти, що містяться в свинині, підвищують вразливість нервових волокон головного мозку, а кислоти, що містяться в яловичині, - ні", - припускають фахівці.

Доповнення

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.