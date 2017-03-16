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Свідків Ієгови можуть заборонити у Росії

Свідків Ієгови можуть заборонити у Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Росії хочуть закрити релігійну організацію Свідки Ієгови. Міністерство юстиції країни просить Верховний суд визнати цю організацію екстремістською, передає УНН з посиланням на Радіо Свободи.

У разі задоволення позову, направленого 15 березня, це стане вперше, коли під законодавчу заборону у Росії потрапить вся зареєстрована конфесія.

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В організації, яка має близько 170 тис. послідовників у Росії, заявили, що у зверненні до суду йдеться про їхню штаб-квартиру у Санкт-Петербурзі. За словами речника, визнання екстремістською змусило б організацію згорнути всю діяльність у Росії.

Свідки Ієгови є однією з кількох релігійних організацій щодо яких упродовж останніх років у Росії посилився тиск.

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