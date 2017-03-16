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Свидетелей Иеговых могут запретить в России

Свидетелей Иеговых могут запретить в России

Киев • УНН

 • 14707 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В России хотят закрыть религиозную организацию Свидетели Иеговы. Министерство юстиции страны просит Верховный суд признать эту организацию экстремистской, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В случае удовлетворения иска, направленного 15 марта, это станет впервые, когда под законодательный запрет в России попадет вся зарегистрированная конфессия.

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В организации, имеющей около 170 тыс. последователей в России, заявили, что в обращении в суд говорится про их штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. По словам спикера, признание экстремистской заставило бы организацию свернуть всю деятельность в России.

Свидетели Иеговы является одной из нескольких религиозных организаций в отношении которых в течение последних лет в России усилилось давление.

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