Свидетелей Иеговых могут запретить в России

В случае удовлетворения иска, направленного 15 марта, это станет впервые, когда под законодательный запрет в России попадет вся зарегистрированная конфессия.

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В организации, имеющей около 170 тыс. последователей в России, заявили, что в обращении в суд говорится про их штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. По словам спикера, признание экстремистской заставило бы организацию свернуть всю деятельность в России.

Свидетели Иеговы является одной из нескольких религиозных организаций в отношении которых в течение последних лет в России усилилось давление.