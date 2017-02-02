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Суттєві опади сьогодні в більшості областей малоймовірні

Суттєві опади сьогодні в більшості областей малоймовірні

Київ • УНН

 • 8951 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні найтепліша погода очікується в західних областях, вдень до 0+3°, пройдуть мокрий сніг та дощ. На решті території вночі −6-15°, протягом дня очікується −1-7°, на сході до 10° морозу, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Суттєві опади в більшості областей малоймовірні, на заході пройдуть мокрий сніг та дощ.

  • У західній частині очікується мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі −1-6° морозу, вдень від −2° морозу до +3° тепла.
  • У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі −5-12°, на Сумщині до −12-14° морозу, вдень −1-7° морозу.
  • У східних областях — без опадів. Температура повітря вночі −10-15° морозу, вдень −4-9° морозу.
  • У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі −7-14° морозу, вдень −1-7° морозу.
  • У південній частині суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі −4-9° морозу, вдень 0-5° морозу, місцями до +2° тепла.

Вітер в Україні південно-східний, 5-10 м/с.

На дорогах місцями ожеледиця.

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