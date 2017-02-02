Существенные осадки сегодня в большинстве областей маловероятны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня теплая погода ожидается в западных областях, днем до 0 + 3 °, пройдут мокрый снег и дождь. На остальной территории ночью -6-15 °, в течение дня ожидается -1-7 °, на востоке до 10 ° мороза, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Существенные осадки в большинстве областей маловероятны, на западе пройдут мокрый снег и дождь.
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- В западной части ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 1-6 ° мороза, днем от -2 ° мороза до + 3 ° тепла.
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- В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью -5-12 °, на Сумщине до -12-14 ° мороза, днем -1-7 ° мороза.
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- В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью -10-15 ° мороза, днем -4-9 ° мороза.
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- В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -7-14 ° мороза, днем -1-7 ° мороза.
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- В южной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью -4-9 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, местами до + 2 ° тепла.
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Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 м / с.
На дорогах местами гололедица.