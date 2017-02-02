Существенные осадки сегодня в большинстве областей маловероятны

Существенные осадки в большинстве областей маловероятны, на западе пройдут мокрый снег и дождь.



В западной части ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 1-6 ° мороза, днем ​​от -2 ° мороза до + 3 ° тепла.



В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью -5-12 °, на Сумщине до -12-14 ° мороза, днем ​​-1-7 ° мороза.



В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью -10-15 ° мороза, днем ​​-4-9 ° мороза.



В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -7-14 ° мороза, днем ​​-1-7 ° мороза.



В южной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью -4-9 ° мороза, днем ​​0-5 ° мороза, местами до + 2 ° тепла.



Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 м / с.

На дорогах местами гололедица.