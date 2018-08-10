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Сутички у Румунії: 172 людини постраждали під час акції протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Тисячі людей приєдналися до мітингу в Бухаресті у п’ятницю, організованого румунами, що працюють за кордоном, для протесту проти корупції, низької заробітної плати та спроб правлячої соціал-демократичної партії (PSD) послабити судову владу. Під час акції протесту відбулися сутички, повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Mediafax.

Сутички у Румунії: 172 людини постраждали під час акції протесту

“До протестуючих, які переїхали до Європи, приєдналися зокрема: 42-річний Даніель Остафі, який переїхав до Італії 15 років тому, шукаючи кращого майбутнього, він каже, що Румунія не може запропонувати „свою сім’ю“, а 27-річний Міхай Подут, будівельник, який залишив країну у 2014 році, спочатку поїхавши Франції, а пізніше — до Німеччини”, — вказано у повідомленні агентства Reuters.

Вони приєдналися до більш ніж 7 тисяч протестувальників, розмахуючи прапорами Румунії та Європейського Союзу під палючим сонцем, скандуючи лозунг мітингу “Партія злодіїв” і закликаючи уряд піти у відставку. Більше учасників демонстрації приєднувалися до мітингу, коли настав вечір і зникла спекотна погода.

Частина протестуючих намагалася активно прорватися через кордон поліції, яка оточила урядові споруди у кварталі. Через це розпочалися сутички з правоохоронцями — на разі відомо про щонайменше 61 госпіталізованого та, загалом, про 172 постраждалих в результаті сутичок.

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