Столкновения в Румынии: 172 человека пострадали во время акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Тысячи людей присоединились к митингу в Бухаресте в пятницу, организованного румынами, работающими за рубежом, для протеста против коррупции, низкой заработной платы и попыток правящей социал-демократической партии (PSD) ослабить судебную власть. Во время акции протеста произошли столкновения, сообщает УНН со ссылкой на местное издание Mediafax.
“К протестующим, которые переехали в Европу, присоединились в частности: 42-летний Даниэль Остафи, который переехал в Италию 15 лет назад, в поисках лучшего будущего, он говорит, что Румыния не может предложить „свою семью“, а 27-летний Михай Подут, строитель, оставил страну в 2014 году, сначала поехав во Францию, а позже — в Германию”, — указано в сообщении агентства Reuters.
Они присоединились к более чем 7 тысячам протестующих, размахивая флагами Румынии и Европейского Союза под палящим солнцем, скандируя лозунг митинга “Партия воров” и призывая правительство уйти в отставку. Больше участников демонстрации присоединялись к митингу, когда наступил вечер и исчезла жаркая погода.
Часть протестующих пыталась активно прорваться через кордон полиции, которая оцепила правительственные здания в квартале. Из-за этого начались столкновения с правоохранителями — сейчас известно о как минимум 61 госпитализированном и, в общем, о 172 пострадавших в результате столкновений.