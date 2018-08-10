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Столкновения в Румынии: 172 человека пострадали во время акции протеста

Киев • УНН

 • 10239 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Тысячи людей присоединились к митингу в Бухаресте в пятницу, организованного румынами, работающими за рубежом, для протеста против коррупции, низкой заработной платы и попыток правящей социал-демократической партии (PSD) ослабить судебную власть. Во время акции протеста произошли столкновения, сообщает УНН со ссылкой на местное издание Mediafax.

Столкновения в Румынии: 172 человека пострадали во время акции протеста

“К протестующим, которые переехали в Европу, присоединились в частности: 42-летний Даниэль Остафи, который переехал в Италию 15 лет назад, в поисках лучшего будущего, он говорит, что Румыния не может предложить „свою семью“, а 27-летний Михай Подут, строитель, оставил страну в 2014 году, сначала поехав во Францию, а позже — в Германию”, — указано в сообщении агентства Reuters.

Они присоединились к более чем 7 тысячам протестующих, размахивая флагами Румынии и Европейского Союза под палящим солнцем, скандируя лозунг митинга “Партия воров” и призывая правительство уйти в отставку. Больше участников демонстрации присоединялись к митингу, когда наступил вечер и исчезла жаркая погода.

Часть протестующих пыталась активно прорваться через кордон полиции, которая оцепила правительственные здания в квартале. Из-за этого начались столкновения с правоохранителями — сейчас известно о как минимум 61 госпитализированном и, в общем, о 172 пострадавших в результате столкновений.

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