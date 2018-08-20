Сутички у міськраді Конотопа: чоловіка арештували за замах на вбивство поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Суд у Сумах обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловікові за замах на вбивство поліцейського під час заворушень на сесії Конотопської міськради 26 липня. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
"Слідчим суддею Зарічного районного суду міста Суми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Г., який підозрюється у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ст. 348 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, події сталися 26 липня 2018 року під час сесії Конотопської міської ради в приміщенні сесійної зали, де між прибічниками та опонентами міського голови виник конфлікт. Під час сутичок постраждали правоохоронці та цивільні. Із 6 серпня підозрюваний чоловік перебував у розшуку. Затримали його 16 серпня у Києві.