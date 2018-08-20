Стычки в горсовете Конотопа: мужчину арестовали за покушение на убийство полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Суд в Сумах избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине за покушение на убийство полицейского во время беспорядков на сессии Конотопского горсовета 26 июля. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.
"Следственным судьей Заречного районного суда города Сумы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей гражданину Г., который подозревается в покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Напомним, события произошли 26 июля 2018 года во время сессии Конотопского городского совета в помещении сессионного зала, где между сторонниками и оппонентами городского головы возник конфликт. Во время столкновений пострадали правоохранители и гражданские. С 6 августа подозреваемый мужчина находился в розыске. Задержали его 16 августа в Киеве.