Стычки в горсовете Конотопа: мужчину арестовали за покушение на убийство полицейского

"Следственным судьей Заречного районного суда города Сумы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей гражданину Г., который подозревается в покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, события произошли 26 июля 2018 года во время сессии Конотопского городского совета в помещении сессионного зала, где между сторонниками и оппонентами городского головы возник конфликт. Во время столкновений пострадали правоохранители и гражданские. С 6 августа подозреваемый мужчина находился в розыске. Задержали его 16 августа в Киеве.