Сутички між демонстрантами та силовиками у Лівані: десятки постраждалих

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Антиурядова акція протесту в столиці Лівану Бейруті переросла в запеклі сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Станом на неділю, 15 грудня, відомо про десятки поранених унаслідок протистояння. Про це передає УНН з посиланням на DW.