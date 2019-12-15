Сутички між демонстрантами та силовиками у Лівані: десятки постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Антиурядова акція протесту в столиці Лівану Бейруті переросла в запеклі сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Станом на неділю, 15 грудня, відомо про десятки поранених унаслідок протистояння. Про це передає УНН з посиланням на DW.
Так, до безладів призвела вчинена напередодні ввечері спроба групи демонстрантів прорватися через кордони поліції до будівлі парламенту країни в Бейруті
"Після цього мітингарі стали жбурляти каміння в правоохоронців. Ті застосували у відповідь сльозогінний газ, гумові кулі та кийки. За даними Червоного Хреста в Лівані, під час сутичок різноманітні тілесні ушкодження отримали десятки людей. 10 постраждалих доправили в лікарні. Крім того, щонайменше 70 осіб мали серйозні проблеми з диханням через застосування поліцією сльозогінного газу", - пише видання.
Водночас органи влади повідомили про як мінімум 20 правоохоронців, які отримали поранення від кинутого демонстрантами каміння.
Крім того, за даними AFP, в іншій частині міста напередодні ввечері так само сталися сутички. На площі Мучеників дійшло до зіткнень між поліцією та прихильниками шиїтської організації "Хезболла" , які намагалися прорватися до наметів антиурядових демонстрантів.
Нагадаємо, 29 жовтня прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі повідомив, що подає у відставку на тлі тривалих протестів у країні.
Однак попри його відставку в країні й досі неспокійно.