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Сутички між демонстрантами та силовиками у Лівані: десятки постраждалих

Сутички між демонстрантами та силовиками у Лівані: десятки постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Антиурядова акція протесту в столиці Лівану Бейруті переросла в запеклі сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Станом на неділю, 15 грудня, відомо про десятки поранених унаслідок протистояння. Про це передає УНН з посиланням на DW.

Так, до безладів призвела вчинена напередодні ввечері спроба групи демонстрантів прорватися через кордони поліції до будівлі парламенту країни в Бейруті

"Після цього мітингарі стали жбурляти каміння в правоохоронців. Ті застосували у відповідь сльозогінний газ, гумові кулі та кийки. За даними Червоного Хреста в Лівані, під час сутичок різноманітні тілесні ушкодження отримали десятки людей. 10 постраждалих доправили в лікарні. Крім того, щонайменше 70 осіб мали серйозні проблеми з диханням через застосування поліцією сльозогінного газу", - пише видання.

Водночас органи влади повідомили про як мінімум 20 правоохоронців, які отримали поранення від кинутого демонстрантами каміння.

Крім того, за даними AFP, в іншій частині міста напередодні ввечері так само сталися сутички. На площі Мучеників дійшло до зіткнень між поліцією та прихильниками шиїтської організації "Хезболла" , які намагалися прорватися до наметів антиурядових демонстрантів.

Нагадаємо, 29 жовтня прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі повідомив, що подає у відставку на тлі тривалих протестів у країні.

Однак попри його відставку в країні й досі неспокійно.

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