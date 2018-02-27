Сутичка під ВР: мітингувальники кинули вибухові засоби, є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Під час сутички біля Верховної Ради мітингувальники кинули в бік правоохоронців вибухові засоби, наразі затримано щонайменше чотирьох учасників акції. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Під час сутички мітингувальники кинули кілька вибухових пакетів у бік правоохоронців, які вибухнули у них під ногами.
Поліція затримала щонайменше чотирьох учасників мітингу, а також відібрала у них велику кількість автомобільних шин.
За попередньою інформацією, є постраждалі серед поліцейських.
Наразі сутички припинилися.
Як повідомляв УНН, 27 лютого сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями сталася під стінами Верховної Ради.