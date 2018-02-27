Столкновение под ВР: митингующие бросили взрывпакеты, есть задержанные

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62764 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76562 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79298 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107234 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100351 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104536 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111516 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Столкновение под ВР: митингующие бросили взрывпакеты, есть задержанные

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Во время столкновения возле Верховной Рады митингующие бросили в сторону правоохранителей взрывные средства, на данный момент задержаны не менее четырех участников акции. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Во время столкновения митингующие бросили несколько взрывных пакетов в сторону правоохранителей, которые взорвались у них под ногами.

Полиция задержала по меньшей мере четырех участников митинга, а также отобрала у них большое количество автомобильных шин.

По предварительной информации, есть пострадавшие среди полицейских.

На данный момент стычки прекратились.

Как сообщал УНН, 27 февраля столкновение между митингующими и правоохранителями произошло под стенами Верховной Рады.

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