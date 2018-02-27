Столкновение под ВР: митингующие бросили взрывпакеты, есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Во время столкновения возле Верховной Рады митингующие бросили в сторону правоохранителей взрывные средства, на данный момент задержаны не менее четырех участников акции. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Во время столкновения митингующие бросили несколько взрывных пакетов в сторону правоохранителей, которые взорвались у них под ногами.
Полиция задержала по меньшей мере четырех участников митинга, а также отобрала у них большое количество автомобильных шин.
По предварительной информации, есть пострадавшие среди полицейских.
На данный момент стычки прекратились.
Как сообщал УНН, 27 февраля столкновение между митингующими и правоохранителями произошло под стенами Верховной Рады.