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Сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями сталася під ВР

Сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями сталася під ВР

Київ • УНН

 • 17914 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями сталася під стінами Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

Під стінами ВР зібралися різні групи мітингувальників, зокрема, ветерани силових структур - війни, АТО, військової служби та правоохоронних органів із питань захисту прав та свобод, у першу чергу - щодо пенсійного забезпечення.

Як зазначив кореспондент, учасники акції під стінами Ради почали кидатися мішками і шинами у бік правоохоронців, яких тут - більше ста. Наразі причини початку штовханини не відомі. 

Правоохоронці почали відтісняти мітингувальників від 1-го під'їзду будівлі парламенту. За даними кореспондента, були використані спецзасоби.

Штовханина продовжується.

Нагадаємо, Рада закликала уряд створити Міністерство у справах ветеранів.

Українські Національні Новини

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