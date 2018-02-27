Сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями сталася під ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями сталася під стінами Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
Під стінами ВР зібралися різні групи мітингувальників, зокрема, ветерани силових структур - війни, АТО, військової служби та правоохоронних органів із питань захисту прав та свобод, у першу чергу - щодо пенсійного забезпечення.
Як зазначив кореспондент, учасники акції під стінами Ради почали кидатися мішками і шинами у бік правоохоронців, яких тут - більше ста. Наразі причини початку штовханини не відомі.
Правоохоронці почали відтісняти мітингувальників від 1-го під'їзду будівлі парламенту. За даними кореспондента, були використані спецзасоби.
Штовханина продовжується.
Нагадаємо, Рада закликала уряд створити Міністерство у справах ветеранів.