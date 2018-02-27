Столкновение между митингующими и правоохранителями произошло под ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Столкновение между митингующими и правоохранителями произошло под стенами Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
Под стенами ВР собрались разные группы митингующих, в частности, ветераны силовых структур - войны, АТО, военной службы и правоохранительных органов по вопросам защиты прав и свобод, в первую очередь - по пенсионному обеспечению.
Как отметил корреспондент, участники акции под стенами Рады начали бросаться мешками и шинами в сторону правоохранителей, которых здесь - больше ста. Пока причины начала столкновения не известны.
Правоохранители начали оттеснять митингующих от 1-го подъезда здания парламента. По данным корреспондента, были использованы спецсредства.
Столкновение продолжается.
Напомним, Верховная Рада призвала правительство создать Министерство по делам ветеранов.