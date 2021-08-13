"Суспільство майбутнього" і "Правий сектор" вимагають від комісії з обрання голови БЕБ перевірити Василя Горбаля на поліграфі

Акція проходить біля будинку Уряду на вулиці Грушевського в Києві, де відбувається засідання конкурсної комісії.

“Нехай як мінімум Горбаль, а краще — всі з-поміж кандидатів на посаду голови БЕБ, до кого є запитання, проходять поліграфічну експертизу. Але насамперед — Василь Горбаль з приводу тих претензій і фактів з відкритих джерел, які сьогодні від нас озвучені”, — зазначив представник “Суспільства майбутнього”.

Учасники акції повідомили, що на електронні адреси Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Генеральної прокуратури, Податкової поліції, а також міністерств, представники яких входять до складу конкурсної комісії, були спрямовані звернення, в яких перелічені факти зловживань з боку Василя Горбаля.

Відповідні звернення перед початком акції активісти “Суспільства майбутнього” і “Правого сектору” передали в Офіс Президента, апарат Верховної Ради і Кабінету Міністрів.

На сторінці “Суспільства майбутнього” в Facebook оприлюднений перелік ключових питань до Василя Горбаля, пов’язані з діяльністю УкрГазБанку, а також “Української інвестиційної інжинірингової компанії” (УІІК) під його керівництвом. Також до публікації додані посилання на відкриті державні реєстри і судові рішення, які стосуються цих зловживань.

Зокрема громадський рух стверджує, що Василь Горбаль видав кредити на суму понад 300 млн. гривень та придбав облігації “Української інвестиційної інжинірингової компанії”, які не були повернуті у банк. При цьому УІІК залишив без грошей і квартир інвесторів житлового комплексу “Silver Breeze”, компанія збанкрутувала.

Крім того, за інформацією “Суспільства майбутнього”, Горбаль через своїх помічників брав кредити на загальну суму близько 15 млн доларів УкрГазБанку, ці гроші також не повернулися вкладникам банку. А брат Василя Горбаля — Олег Горбаль — через махінації з нерухомістю, яка передавалася у заставу УкрГазБанку, наніс збитки банку на суму 55 млн гривень.

Громадський рух пише, що в той самий період Василь Горбаль розмістив на депозиті в російському банку ВТБ 4 млн доларів. “Походження цих коштів — невідоме. Імовірно, це і є ті гроші, які готівкою отримували його помічники”, — зазначено в публікації.

Серед інших питань “Суспільства майбутнього” до екс-“регіонала” — його участь у фінансуванні Партії регіонів, голосування за “Харківські угоди” в 2010 році і за мовний закон Ківалова-Колєсніченка в 2012 році, суміщення посади голови Львівської обласної державної адміністрації і мандату депутата Верховної Ради.

“Якщо він (Василь Горбаль — ред.) відмовиться відповідати на ці питання — тоді по всіх моральних нормах я думаю, що членам комісії буде все зрозуміло”, — зазначив представник “Суспільства Майбутнього” під час мітингу.

Учасники акції тримають в руках плакати “Горбаль очолює БЕБ, тоді Азаров — прем’єр-міністр?”, “Заслуги Горбаля: руйнівник Києва, фінансист РПЦ ФСБ, розкрадач кредитних коштів, спонсор Партії регіонів”, а також скандують “Горбалю — поліграф”, “Геть „ригів“ з влади”.