"Общество будущего" и "Правый сектор" требуют от комиссии по избранию председателя БЭБ проверить Василия Горбаля на полиграфе

Акция проходит у здания правительства на улице Грушевского в Киеве, где проходит заседание конкурсной комиссии.

“Пусть как минимум Горбаль, а лучше — все из кандидатов на пост главы БЭБ, к кому есть вопросы, проходят полиграфическую экспертизу. Но прежде всего — Василий Горбаль по поводу тех претензий и фактов из открытых источников, которые сегодня от нас озвучены”, — отметил представитель “Общества будущего”.

Участники акции сообщили, что на электронные адреса Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Генеральной прокуратуры, налоговой полиции, а также министерств, представители которых входят в состав конкурсной комиссии, были направлены обращения, в которых перечисленны факты злоупотреблений со стороны Василия Горбаль.

Соответствующие обращения перед началом акции активисты “Общества будущего” и “Правого сектора” передали в Офис Президента, аппарат Верховной Рады и Кабинет Министров.

На странице “Общества будущего” в Facebook обнародован перечень ключевых вопросов к Василию Горбалю, связанные с деятельностью Укргазбанка, а также “Украинской инвестиционной инжиниринговой компании” (УИИК) под его руководством. Также в публикации добавлены ссылки на открытые государственные реестры и судебные решения, касающиеся этих злоупотреблений.

В частности общественное движение утверждает, что Василий Горбаль выдал кредиты на сумму более 300 млн. гривен и приобрел облигации “Украинской инвестиционной инжиниринговой компании”, которые не были возвращены в банк. При этом УИИК оставил без денег и квартир инвесторов жилого комплекса “Silver Breeze”, компания обанкротилась.

Кроме того, по информации “Общества будущего”, Горбаль через своих помощников брал кредиты на общую сумму около 15 млн долларов Укргазбанка, эти деньги также не вернулись вкладчикам банка. А брат Василий Горбаль — Олег Горбаль — из-за махинаций с недвижимостью, которая передавалась в залог Укргазбанка, нанес ущерб банку на сумму 55 млн гривен.

Общественное движение пишет, что в тот же период Василий Горбаль разместил на депозите в российском банке ВТБ 4 млн долларов. “Происхождение этих средств — неизвестно. Вероятно, это и есть те деньги, которые наличными получали его помощники”, — говорится в публикации.

Среди других вопросов “Общества будущего” к экс-“регионалу” — его участие в финансировании Партии регионов, голосование за “Харьковские соглашения” в 2010 году и за языковой закон Кивалова-Колесниченко в 2012 году, совмещение должности председателя Львовской областной государственной администрации и мандата депутата Верховной Рады.

“Если он (Василий Горбаль — ред.) откажется отвечать на эти вопросы — тогда по всем нравственным нормам я думаю, что членам комиссии будет все понятно”, — отметил представитель “Общества Будущего” во время митинга.

Участники акции держат в руках плакаты “Горбаль возглавляет БЭБ, тогда Азаров — премьер-министр?”, “Заслуги Горбаля: разрушитель Киева, финансист РПЦ ФСБ, расхититель кредитных средств, спонсор Партии регионов”, а также скандируют “Горбалю — полиграф” , “Долой „рыгов“ из власти”.