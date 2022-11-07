Суспільне Спорт і MEGOGO представляють: Чемпіонат світу з футболу-2022 у Катарі

Суспільне Мовлення транслюватиме всі матчі турніру — 46 у прямому ефірі та 18 у запису. Медіасервіс MEGOGO надасть доступ до всіх прямих трансляцій. Крім показу поєдинків, на платформах Суспільного та MEGOGO виходитиме додатковий контент, аби глядачі не пропустили жодної миттєвості мундіалю.

● Щодня на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення та сайті Суспільне Спорт виходитимуть студійні програми — передматчева, а також підсумкова студія ігрового дня. На сайті Суспільне Спорт будуть доступні повні повтори усіх матчів;

● Радіотрансляції матчів можна слухати на Радіо Промінь. Також в ефірі радіо напередодні та під час Чемпіонату світу виходитиме подкаст «Футбольний кАтарсис», а також рубрика «Цікаві факти про Мундіаль»;

● На ютуб-каналі Суспільне Спорт виходитимуть щоденні дайджести, а також репортажі від журналістів Суспільного безпосередньо з Катару.

Медіасервіс MEGOGO покаже всі 64 матчі Чемпіонату світу в прямому ефірі, в тому числі 18 ексклюзивно.

Головний футбольний турнір чотириріччя транслюватиметься в повному обсязі в якості Full HD на інтерактивних каналах «MEGOGO Футбол» та в розділі «Спорт», доступних за передплатою «Максимальна» та «Спорт». Крім цього, значна кількість ігрових днів буде супроводжена студійним мовленням за участю відомих футболістів, тренерів та експертів.

Зазначимо, збірна України з футболу не пройшла до фінальної частини Чемпіонату світу, у вирішальному матчі поступившись збірній Уельсу.

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Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанцій (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 місцеві телерадіокомпанії.

MEGOGO — міжнародний медіасервіс, заснований у 2011 році в Києві. Є лідером серед OTT-платформ в Україні, працює у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Південного Кавказу, а також значна частина каталогу доступна в усьому світі. Медіатека MEGOGO налічує десятки тисяч одиниць контенту: телеканали з інтерактивними функціями; фільми, серіали, мультфільми та ігри; освітній та блогерський контент; аудіокниги, подкасти та радіо. Також медіасервіс ексклюзивно транслює спортивні події: Лігу Чемпіонів, Лігу Європи та Лігу Конференцій УЄФА, топові національні футбольні чемпіонати, бокс від K2 і Top Rank та багато інших, організовуючи виробництво згідно з вимогами правовласників.