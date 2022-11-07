Спорт и MEGOGO представляют: Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре

Суспильне Мовлення будет транслировать все матчи турнира — 46 в прямом эфире и 18 в записи. Медиасервис MEGOGO предоставит доступ ко всем прямым трансляциям. Кроме показа поединков, на платформах Суспильного и MEGOGO будет выходить дополнительный контент, чтобы зрители не пропустили ни мгновения мундиаля.

● Ежедневно на местных телеканалах Суспильного Мовлення и сайте Суспильне Спорт будут выходить студийные программы — предматчевая, а также итоговая студия игрового дня. На сайте Суспильне Спорт будут доступны полные повторы всех матчей;

● Радиотрансляции матчей можно слушать на Радио Проминь. Также в эфире радио накануне и во время Чемпионата мира будет выходить подкаст «Футбольный кАтарсис», а также рубрика «Интересные факты о Мундиале»;

● На ютуб-канале Суспильне Спорт будут выходить ежедневные дайджесты, а также репортажи от журналистов Суспильного непосредственно из Катара.

Медиасервис MEGOGO покажет все 64 матча Чемпионата мира в прямом эфире, в том числе 18 эксклюзивно.

Главный футбольный турнир четырехлетия будет транслироваться в полном объеме в качестве Full HD на интерактивных каналах «MEGOGO Футбол» и в разделе «Спорт», доступных по подписке «Максимальная» и «Спорт». Кроме этого, значительное количество игровых дней будет сопровождаться студийным вещанием с участием известных футболистов, тренеров и экспертов.

Отметим, сборная Украины по футболу не прошла в финальную часть Чемпионата мира, в решающем матче уступив сборной Уэльса.

_______

Суспильне Мовлення — крупнейшее независимое медиа в Украине, в которое входят общенациональные телеканалы Первый и Суспильне Культура и радиостанций (Украинское Радио, Радио Проминь, Радио Культура), а также 24 местные телерадиокомпании.

MEGOGO — международный медиасервис, основанный в 2011 году в Киеве. Является лидером среди OTT-платформ в Украине, работает в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, а также значительная часть каталога доступна по всему миру. Медиатека MEGOGO насчитывает десятки тысяч единиц контента: - телеканалы с интерактивными функциями; фильмы, сериалы, мультфильмы и игры; образовательный и блоггерский контент; аудиокниги, подкасты и радио. Также медиасервис эксклюзивно транслирует спортивные события: Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций УЕФА, топовые национальные футбольные чемпионаты, бокс от K2 и Top Rank и многие другие, организуя производство в соответствии с требованиями правообладателей.