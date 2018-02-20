Сущенко закінчив ознайомлення з 12 томами своєї справи - Фейгін
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Український журналіст Роман Сущенко, який утримується під арештом в Росії, ознайомився з 12 томами своєї справи. Про це в мережі Facebook повідомив адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
"Я і Роман Сущенко закінчили ознайомлення з 12 томами справи. Залишилися речові докази. До кінця тижня закінчимо", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, Україна готова обміняти російських військових, затриманих на Донбасі, на журналіста Романа Сущенка та інших утримуваних в Росії українців.
Раніше повідомлялось, що Московський міський суд продовжив арешт українському журналістові Роману Сущенку до 30 березня 2018 року.