Сущенко закончил ознакомление с 12 томами своего дела - Фейгин
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Украинский журналист Роман Сущенко, который содержится под арестом в России, ознакомился с 12 томами своего дела. Об этом в сети Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"Я и Роман Сущенко закончили ознакомление с 12 томами дела. Остались вещественные доказательства. К концу недели закончим", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина готова обменять российских военных, задержанных на Донбассе, на журналиста Романа Сущенко и других содержащихся в России украинцев.
Ранее сообщалось, что Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 марта 2018 года.