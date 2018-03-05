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Сурков отримав від Волкера пропозиції США та Європи щодо Донбасу – політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час останнього раунду переговорів у Дубаї передав раднику президента Росії Владиславу Суркову пропозиції не лише від США, а і від Німеччини і Франції. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів політолог Володимир Фесенко, передає УНН.

“Я був у Німеччині минулого тижня, і у нас була зустріч в німецькому МЗС. Нам там повідомили, що це спільні пропозиції. Щоправда, напівофіційні — у форматі non paper, без підписів, але документ для переговорів, для вивчення. Це позиція Німеччини і Франції. Спільна позиція Заходу. І вони чекають відповіді від Путіна після президентських виборів у Росії”, — розповів Володимир Фесенко.

За його словами, це підтвердження того, що “нормандський формат” продовжує існувати, і Франція з Німеччиною використовують майданчик переговорів Волкера з Сурковим, щоб донести до Росії свою спільну позицію.

За словами Фесенка, пропозиції, передані Суркову, стосуються миротворчої місії ООН на Донбасі.

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“Йдеться про поетапне введення цієї місії і щоб вона була на всій території ОРДЛО. Україна і партнери по переговорах наполягають, щоб ця місія виконувала функції безпеки, щоб були не лише військовослужбовці, але й поліцейська місія — чотири тисячі поліцейських. Для того, щоб гарантувати безпеку, зокрема й під час виборів”, — зазначив політолог.

Він додав, що ці вибори можливі, якщо угруповання “ЛНР” і “ДНР” відмовляться від свої “фейкових виборів” і підуть на серйозні компроміси, в іншому випадку процес знову “зависне”.

Нагадаємо, спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив так звані ЛНР та ДНР мають бути ліквідовані, оскільки цим утворення немає місця в конституційному укладі України.

За його словами, мінські домовленості спрямовані на те, щоб відновити територіальну цілісність України та її суверенітет.

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